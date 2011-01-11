Без дотримання прав громадян Україні не бачити зближення з ЄС

Київ. 11 січня. УНІАН. Без дотримання прав на мирні зібрання та свободу ЗМІ Україні не бачити зближення з Європейським Союза. Такий «месидж» привіз до Києва комісар з питань розширення Євросоюзу та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, повідомили Deutsche Welle у Представництві ЄС в Україні.

Як відзначив Давид СТУЛІК - прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні, це вже четвертий візит Ш.ФЮЛЕ до Києва за останні десять місяців.

Ш.ФЮЛЕ сьогодні зустрінеться з українським президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та представниками уряду і парламенту, аби узгодити план двосторонньої співпраці на 2011 рік. Інтенсифікація діалогу між Україною та Євросоюзом пов’язана з тим, що сторони воліють до кінця року завершити переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС та імплементувати план дій щодо впровадження безвізового режиму, пояснив Д.СТУЛІК.

Водночас Д.СТУЛІК зазначив: «Головний «меседж» – це те, що наступний рік буде напруженим роком для впровадження реформ в Україні. Перед нами є багато викликів. Не в останню чергу комісар Ш.ФЮЛЕ хоче поговорити про свободу зібрань, свободу преси, права людини, розвиток демократії. Бо це цінності, на підставі яких ЄС хоче будувати свої відносини з Україною».

За його словами, нинішній візит єврокомісара не варто розцінювати як «приїзд ревізора». Утім, Ш.ФЮЛЕ хоче бути ґрунтовно поінформованим про останній розвиток подій в Україні. Тож він проводить зустрічі не тільки з офіційними українськими представниками, а й з громадськими активістами з недержавних організацій.