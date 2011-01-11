Янукович заявляє про послідовну роботу на європейському напрямку

Київ. 11 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює переконання, що, активізуючи і поглиблюючи співпрацю з Європейським Союзом, Україна досягла вагомих результатів на шляху утвердження свободи і демократії, належного рівня розвитку та проведення дієвих реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі із комісаром Європейської комісії з питань розширення європейської політики добросусідства Штефаном ФЮЛЕ, що відбулася сьогодні у Києві.

«Дуже чудово, що практично перша зустріч у новому році на міжнародному рівні відбулася із представником Європейської комісії», - зауважив Президент України.

Він висловив надію, що поточні відносини Україна-ЄС принесуть довгоочікувані завершення переговорів щодо укладання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

«Якщо говорити про підсумки 2010 року, я хотів би сказати, що на європейському напрямку ми зробили багато для того, щоб налаштуватися на послідовну роботу, яка має на меті підняти і об’єднати країну, утвердити свободу і демократію, навести лад в економіці, підняти її на належний рівень розвинутих країн», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до європейського комісара, він також підкреслив, що сьогодні реформи в Україні – реальність, а не декларації намірів.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що 2011 рік стане роком радикальних реформ в Україні.

При цьому глава держави зауважив, що реалізація масштабних економічних реформ не можлива без реформування політичної системи держави, без здійснення рішучих кроків у боротьбі з корупцією, а також підвищення прозорості у діяльності владних структур.

При цьому Президент України проінформував єврокомісара про продовження роботи над удосконаленням, зокрема, українського виборчого законодавства.

«Ми добре розуміємо, що політичний діалог між Україною і ЄС вимагає налагодження інтенсивних контактів на високому рівні», - також зазначив В.ЯНУКОВЧ.

У зв’язку з чим він заявив, що буде радий вітати президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ в Україні у квітні 2011 року на саміті з безпечного використання ядерної енергії, а також в рамках заходів із вшанування 25 роковин Чорнобильської катастрофи.