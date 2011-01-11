Пенітенціарні служби України та Польщі укладуть угоду про співробітництво

Київ. 11 січня. УНІАН. Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ висловив підтримку пропозиції Тюремної служби Польщі укласти угоду про співробітництво з Пенітенціарною службою України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про наміри щодо укладання такої угоди йшлося під час двосторонньої зустрічі українського міністра з Генеральним директором Тюремної служби Польщі Каетаном ДЮБЕЛЕМ, що відбулася в рамках офіційного візиту Міністра юстиції до Республіки Польща 10-11 січня 2011 року.

Міністр юстиції України підтвердив необхідність взаємодії української пенітенціарної служби з аналогічними установами країн Євросоюзу щодо підготовки кадрів, створення програм і навчальних планів для підвищення кваліфікації персоналу кримінально-виконавчої системи, вдосконалення системи управління кримінально-виконавчою службою.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, для України є також актуальним співробітництво з тюремними службами країн ЄС у питаннях виконання вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Крім того, для нашої країни є важливим удосконалення механізму правового регулювання діяльності кримінально-виконавчої служби шляхом адаптації національного законодавства до відповідних міжнародних документів.

Міжнародне співробітництво Пенітенціарної служби України, на думку О.ЛАВРИНОВИЧА, сприятиме також забезпеченню відкритості діяльності кримінально-виконавчої служби для демократичного цивільного контролю.

У ході зустрічі сторони дійшли згоди, що угода про співробітництво Тюремної служби Польщі та Пенітенціарної служби України може бути укладена вже найближчим часом керівниками цих установ.

Як повідомлялося, Указом Президента України від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Державну пенітенціарну служба України та визначено, що її діяльність спрямовується і координується через міністра юстиції України.