Азаров хоче активізувати переговори з ЄС

Київ. 11 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність активізувати переговорний процес щодо підготовки угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, який включає підписання договору про вільну торгівлю між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефаном ФЮЛЕ.

«Це перша наша зустріч цього року, сподіваюся, не остання. Ми серйозно налаштовані на завершення наших переговорних процесів щодо створення зони вільної торгівлі», – сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, Ш.ФЮЛЕ зазначив, що 2011 рік є надзвичайно важливим у плані підготовки договору про асоціацію. При цьому він відзначив, що в 2010 році переговорний процес активізувався завдяки українському уряду на чолі з М.АЗАРОВИМ.

«Ми цінуємо все, що ви особисто робите для розвитку відносин з ЄС. Багато що з того, що було досягнуте, відбулося завдяки вашим особистим зусиллям і зусиллям вашого уряду», – сказав єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив, що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом може бути підписана не раніше другої половини 2011 року. Він відзначив, що на першу половину року заплановано три раунди двосторонніх переговорів з цього питання. Разом з цим В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що після завершення переговорів до підписання документа має пройти певний час для узгодження і оформлення обома сторонами досягнутих домовленостей.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

17 грудня минулого року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що Україна і Євросоюз вже в 2011 році підпишуть угоду про безвізовий режим і зону вільної торгівлі.