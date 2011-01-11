Україна та ЄС створять комісію для лібералізації віз

Київ. 11 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що найближчими днями буде створена координаційна комісія з виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

«Українська сторона рішуче налаштована виконати своє домашнє завдання, і у найближчі дня буде створено координаційну комісію з виконання плану дій на чолі з прем’єр-міністром України», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, до кінця січня координаційна комісія подасть главі держави на затвердження національний план на 2011 рік з виконання плану дій.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що в цьому контексті підтримка Європейського Союзу буде надзвичайно важливою для України. Він також зазначив, що Ш.ФЮЛЕ підтвердив, що Україна може розраховувати на таку підтримку.

К.ГРИЩЕНКО також висловив задоволення розвитком відносин між Україною та Європейським Союзом у 2010 році. Він зазначив, що ключовим пріоритетом у відносинах України та ЄС залишається переговорний процес по укладенню угоди про асоціацію. «Нашою спільною метою є досягнення відчутного успіху вже найближчим часом», - сказав він.