В Австрії зник громадянин Україні

Київ. 11 січня. УНІАН. 6 січня ц.р. під час відпочинку у місті Маріатал (федеральна земля Тіроль, Австрія) зник громадянин України.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ, за даними Посольства, згаданий громадянин вирішив самостійно здійснити екскурсію в гори та не повернувся в готель. 7 січня ц.р. рятувальними службами Австрії розпочалися пошуки зниклого громадянина України.

“Станом на 11 січня 2011 року пошуки українського громадянина продовжуються, втім ускладнюються у зв’язку з погіршенням погодних умов. Всього у пошукових роботах задіяно близько 80 рятувальників та гелікоптери”, - говориться в повідомленні.

Родичі зниклого громадянина України про подію, що сталася, поінформовані.

Справа перебуває на особливому контролі в МЗС України.