Європарламент обговорить кроки для просування демократії в Білорусі

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Сьогодні Європейський парламент обговорить кроки для просування демократії в Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

«Разом із Європейською комісією, ОБСЄ і основними дійовими особами Європарламенту ми хотіли б провести «мозковий штурм щодо практичних аспектів того, як міжнародне співтовариство і, зокрема, Європейський Союз можуть допомогти дати реальний шанс демократії та свободі в Білорусі», - йдеться в його заяві, поширеній напередодні надзвичайного засідання.

«Це буде також своєчасна можливість почати дискусію про можливий перегляд політики ЄС щодо Білорусі після жорстоких подій після президентських виборів», - додав Є.БУЗЕК.

Він вкотре закликав владу Білорусі звільнити всіх політичних в’язнів, затриманих після президентських виборів 19 грудня минулого року.

«Я стурбований станом здоров`я ув’язнених і жорстоко побитих кандидатів у Президенти Володимира НЕКЛЯЄВА і Андрія САННИКОВА. Їм повинен бути негайно наданий належний медичний догляд», - підкреслив Є.БУЗЕК.

Сьогодні вранці Президент Європарламенту проведе зустрічі з представниками опозиції Білорусі, зокрема, із заступником голови громадської організації «Білоруська асоціація журналістів» Андрієм АЛЕКСАНДРОВИМ, представниками опозиції Олександром МІЛІНКЕВИЧЕМ і першим главою незалежної Білорусі Станіславом ШУШКЕВИЧЕМ.

У другій половині дня в Європарламенті відбудеться спільне засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, підкомітету з прав людини, делегацій Європарламенту по зв`язках із Білоруссю і в асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства»).

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти.