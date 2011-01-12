”Візз Ейр Україна” змінить ”Бориспіль” на ”Жуляни”

Київ. 12 січня. УНІАН. Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» має намір змінити базовий аеропорт у Києві з «Борисполя» на «Жуляни». Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.

Водночас, на сьогоднішній день у компанії не називають причин і часу зміни аеропорту базування. За попередніми даними, це може відбутися навесні 2011 року.

У компанії повідомили, що точніші дані зможуть надати на прес-конференції найближчої п`ятниці, 14 січня.

Нагадаємо, в 2009 р. екс-член Ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР не виключала, що авіакомпанія може змінити аеропорт базування в Києві, оскільки ціни на обслуговування в «Борисполі» високі. Проте до реконструкції злітно-посадочної смуги в «Жулянах» цей аеропорт не міг приймати літаки типу Airbus А-320, якими оперує, зокрема, і «Візз Ейр».