У крові командувача АВС Польщі, що був в літаку Качинського, виявлено алкоголь

Москва. 12 січня. УНІАН. У крові головнокомандуючого Військово-повітряними силами Польщі генерала Анджея Блазіка, що знаходився в кабіні літака Президента країни Леха Качинського, виявлено алкоголь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА.

«За підсумками судово-медичної експертизи, в крові головнокомандуючого ВОС виявлений етиловий алкоголь у концентрації 0,6 проміле», - сказала Т.АНОДІНА.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 польського Президента Л.Качинського розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Загинули 96 польських громадян, більшість з яких були високопоставленими чиновниками, котрі разом з Л.Качинським летіли на заходи з нагоди 70-х роковин Катинської трагедії.

Розслідування авіакатастрофи проводилося технічною комісією МАК.

Зокрема, було встановлено, що в кабіні пілотів літака Л.Качинського знаходився командувач ВПВ Польщі.

За словами уповноваженого Польщі в Міждержавній авіаційній комісії Едмунта КЛІХА, керівник ВПС Польщі зайшов у кабіну пілотів за кілька хвилин до авіакатастрофи і знаходився там до падіння літака.

Э.КЛІХ назвав нетиповою ситуацію, коли генерал заходить у кабіну пілотів, але не став оцінювати рівень психологічного тиску на екіпаж.

”Маю матеріали, які дозволять порівняти їх психологічний стан на початку і наприкінці польоту”, - говорив він наприкінці травня 2010 року.

Е.КЛІХ також зазначав, що пілоти усвідомлювали, що знаходяться на небезпечній висоті, але тільки за 2 чи 3 секунди до катастрофи зрозуміли, що розіб`ються.