Екіпаж літака Качинського був недостатньо підготовлений

Москва. 12 січня. УНІАН. Однією з системних причин катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського в квітні 2010 року під Смоленськом стала недостатня підготовка членів екіпажу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це повідомила голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА сьогодні на прес-конференції в Москві з підсумкового звіту про розслідування причин авіакатастрофи.

«Технічна комісія встановила, що системними причинами катастрофи стали істотні недоліки в організації льотної роботи, підготовки членів екіпажу і в забезпеченні цього особливо важливого польоту в спеціальному авіаполку», - сказала Т.АНОДІНА.

За її словами, також супутніми чинниками катастрофи стали незадовільна взаємодія екіпажу, значна перерва в польотах у складних метеоумовах командира, а також його малий досвід виконання заходу на посадку за неточними системами. Окрім цього, сказала Т.АНОДІНА, негативним чинником став передчасний перехід штурманом екіпажу на відлік висоти за радіовисотоміром в умовах інтенсивного змінного рельєфу, а також виконання польоту з включеним автопілотом і автоматом тяги до висот значно менших висоти прийняття рішення, що не передбачене керівництвом з льотної експлуатації повітряного судна.

Т.АНОДІНА зазначила, що супутніми чинниками катастрофи стали і запізнілий початок зниження на посадочній прямій і, як наслідок - підвищена вертикальна швидкість зниження, що витримувалася екіпажем.

Тим часом, за її словами, недоліки в інфраструктурі аеродрому Смоленськ «Північний» не стали наслідком катастрофи польського літака.

«Недоліки, що відносяться до інфраструктури аеродрому Смоленськ «Північний», до стану і технічного рівня радіотехнічного, світлосигнального, метеообладнання, наземних засобів об`єктивного контролю, а також дії групи керівництва польоту, на думку Технічної комісії і незалежних експертів, не стали наслідком катастрофи», - сказала Т.АНОДІНА.