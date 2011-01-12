Екіпаж літака Качинського мав піти на запасний аеродром?
У МАК стверджують, що екіпаж мав усю інформацію
Москва. 12 січня. УНІАН. За погодних умов, які встановилися 10 квітня 2010 року, екіпаж літака Президента Польщі Леха Качинського мав піти на запасний аеродром.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Олексій МОРОЗОВ, представляючи підсумковий звіт про розслідування причин авіакатастрофи.
«Маючи своєчасно всю необхідну інформацію від диспетчерів Мінська, Смоленська, а також від польського екіпажу літака Як-40, єдино грамотним рішенням був би відхід на запасний аеродром», - сказав О.МОРОЗОВ.
Він також відзначив низький рівень підготовки екіпажу ще на стадії підготовки до польоту.
«Якщо брати до уваги всі аспекти з підготовки польоту, то авіакатастрофи можна було уникнути ще до вильоту», - вважає О.МОРОЗОВ.
Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 польського Президента Л.Качинського розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом в умовах сильного туману. Загинули 96 польських громадян, більшість з яких були високопоставленими чиновниками, котрі разом з Л.Качинським летіли на заходи з нагоди 70-х роковин Катинської трагедії.
Розслідування авіакатастрофи проводилося технічною комісією МАК.