”Народники” Європарламенту хочуть виключити Білорусь зі ”Східного партнерства”

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Група народних партій Європейського парламенту виступає за виключення Білорусі з програми ЄС «Східне партнерство».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив заступник голови групи Гуннар ХОКМАРК.

«Ми не можемо більш миритися з тим, щоб авторитарний режим Білорусі одержував переваги, будучи учасником «Східного партнерства», створеного для просування східних сусідів до Європейського Союзу, поки режим діє як брутальна диктатура», - підкреслив він.

Депутат Європарламенту зазначив, що дії білоруської влади проти демонстрантів у центрі Мінська 19 грудня неприпустимі, і ЄС повинен дати на них адекватну відповідь.

«У таких умовах немає кімнати для Білорусі у «Східному партнерстві», - підкреслив Г.ХОКМАРК.

Він також висловив переконанняу тому, що Парламентська Асамблея EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства») має скликана без участі Білорусі.

«Ми повинні зробити все, що можливо, для допомоги нашим партнерам, які борються за демократію і верховенство права, і зробити їх ближче до ЄС», - підкреслив депутат Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у другій половині дня в Європарламенті відбудеться спільне засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, підкомітету з прав людини, делегацій Європарламенту зі зв`язків із Білоруссю і в асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства»).

19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.