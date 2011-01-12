В Росії продовжують шукати винних в аварії літака Качинського

Москва. 12 січня. УНІАН. Слідчий комітет Росії продовжує роботу з метою встановлення осіб, винних у катастрофі літака Ту-154 Президента Польщі Леха Качинського в квітні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Тільки зіставивши і проаналізувавши всі наявні матеріали у справі, зокрема звіт технічної комісії, результати авіаційний-технічної та інших судових експертиз, а також після завершення всього обсягу слідчих та інших процесуальних дій, виконання доручень про міжнародно-правову допомогу, слідство зможе прийняти законне та обгрунтоване процесуальне рішення, яке встановить причини та умови, що привели до авіакатастрофи, і осіб, винних у цій трагедії», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації одержано остаточний звіт технічної комісії про причини катастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом літака ТУ-154М Президента Республіки Польща з додатком до нього рішення технічної комісії і зауважень польської сторони.

Разом із звітом в розпорядження слідства повертаються речові докази, передані раніше технічній комісії. Зокрема, комісії слідством передавалися вилучені з місця події фрагменти літака, обладнання, бортові самописці та інші матеріали. У рамках кримінальної справи за цими предметами у разі потреби будуть призначені відповідні судові експертизи.

Після вивчення остаточного звіту технічної комісії слідством буде призначена авіаційно-технічна судова експертиза.

Слідчий комітет РФ також зазначає, що за період слідства компетентним органам Республіки Польща вже направлено 28 томів копій матеріалів справи і ще 30 томів підготовлено до відправки. Російські слідчі готові і надалі до співпраці зі своїми польськими колегами. Враховуючи пропозиції польської сторони, Слідчий комітет проведе допити свідків та інші необхідні слідчі дії у присутності представників прокуратури Республіки Польща, йдеться в повідомленні.

Крім того, крім вже виконаного великого обсягу слідчих дій у кримінальній справі, Слідчий комітет як і раніше чекає одержати відповіді на 5 запитів про міжнародно-правову допомогу, направлені раніше в компетентні органи Республіки Польща. Зокрема, російські слідчі поки що не одержали від польської сторони запитані відомості про телефонні з`єднання пасажирів повітряного судна з борту літака в момент його зниження перед посадкою на аеродром «Північний». З урахуванням одержаних від польської сторони відомостей, при необхідності за узгодженням з польськими колегами будуть допитані свідки та виконані інші слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 польського Президента Л.Качинського розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Загинули 96 польських громадян, більшість з яких були високопоставленими чиновниками, котрі разом з Л.Качинським летіли на заходи з нагоди 70-х роковин Катинської трагедії.

Розслідування авіакатастрофи проводилося технічною комісією Міждержавного авіаційного комітету (МАК).