”Народна самооборона” хоче, щоб ПАРЄ розглянула ситуацію в Україні

Київ. 12 січня. УНІАН. Політична партія «Народна самооборона» ініціює включення до порядку денного найближчої сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи питання щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні з огляду на дії чинної влади відносно представників опозиційних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов’язків голови «Народної самооборони» Сергій ЛУЦЕНКО (рідний брат лідера “НС” Юрія ЛУЦЕНКА, який зараз перебуває у СІЗО – УНІАН).

«Ми плануємо звернутися до ПАРЄ. І будемо намагатися провести термінову процедуру включення до порядку денного сесії ПАРЄ питання України», - заявив він.

У свою чергу народний депутат від “Народної самооборони» Володимир АР’ЄВ також повідомив, що представники цієї політичної сили вже звернулися до Сейму Польщі з пропозицією провести зустріч українських і польських депутатів щодо ситуації в Україні.

“Так само будемо звертатися до депутатів Бундестагу для проведення зустрічі опозиційних депутатів із колегами з українського парламенту», - зазначив В.АР’ЄВ.

Окрім цього, він заявив, що пропозиція про подібну зустріч з метою інформування про внутрішньополітичну ситуацію в Україні буде направлена і членам Конгресу США.