МАК не відповіла на 80% звернень польських громадян

Варшава. 12 січня. УНІАН. Контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія не відповіла на близько 80% звернень польської сторони у справі Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя Президента Польщі Леха Качинського та 95 інших польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями.

Про це свідчать офіційні зауваження польських експертів до проекту рапорту МАК, якими володіє УНІАН.

Згідно з документом, польська сторона отримала від росіян відповіді лише на близько 50 запитів та 240 звернень, які були надіслані з моменту катастрофи 10 квітня 2010 року. Причому росіяни надали повну відповідь лише на 30 звернень, а на 20 відповіли лише частково.

Автори документа відзначили, що МАК у своєму проекті рапорту, який було передано полякам 20 жовтня, не включив усі причини, які мали вплив на катастрофу польського урядового літака. Зокрема, серед них польські експерти назвали роль диспетчерів Смоленського аеродрому.

Польські експерти також назвали низку висновків стосовно причини катастрофи, які зробив МАК, ”безпідставними”.

Автори майже 150-сторінкового документа, в якому описуються зауваження до рапорту МАК, попросили росіян переглянути сформовані в проекті рапорті причини та обставини Смоленської трагедії.

Як повідомляв УНІАН, МАК оприлюднив сьогодні остаточну версію рапорту причин Смоленської катастрофи, в якому основну вину за трагедію поклав на польських пілотів, які спробували посадити літак в умовах сильного туману.

На думку російських експертів, пілоти зробили це під тиском високопосадовців, які були на борту літака.

Водночас, на думку низки оглядачів, однією із причин катастрофи могли бути дії диспетчерів, які спочатку не заборонили посадку урядовому літаку, а пізніше підтверджували правильність курсу попри те, що машина не була на ньому, а також пізно дали команду екіпажу припинити зниження.