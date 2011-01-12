Доповідь МАК про літак Качинського не відповідає дійсності?

Київ. 12 січня. УНІАН. Адвокат сімей, рідні яких загинули в авіакатастрофі під Смоленськом, назвав оприлюднену в Москві доповідь Міждержавного авіаційного комітету (МАК) про підсумки розслідування катастрофи Ту-154 10 квітня 2010 р. скандальною, передає Reuters. За словами польського юриста, який представляє інтереси декількох сімей, включаючи сім`ю загиблого Президента Польщі Леха Качинського, доповідь “не відповідає дійсності”.

”Це абсолютно неприйнятно!”, - заявив адвокат Рафаль РОГАЛЬСЬКІ. ”Сім`ї (загиблих) хочуть знати правду, а не одержати однобоку подачу ситуації без зважання на чинники, пов`язані з відповідальністю російської сторони», - підкреслив Р.РОГАЛЬСЬКІ і додав: «Я шокований цією доповіддю».

Нагадаємо, 12 січня ц.р. МАК направив польській стороні остаточний звіт про розслідування авіакатастрофи. Згідно зі звітом, катастрофа сталася з вини екіпажа, який, зокрема, не зумів ухвалити своєчасне рішення про відхід на запасний аеродром. За висновком льотних експертів і авіаційних психологів, екіпаж садив літак в умовах психологічного тиску з боку високопосадових пасажирів президентського лайнера.

Авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 р. у Смоленській області, під Печерськом, під час заходу на посадку в аеропорту Північний в умовах сильного туману. На борту літака Ту-154 було 96 осіб, зокрема Президент Польщі Л.Качиньський з дружиною, високопоставлені державні чиновники, представники силових органів і військового командування, відомі громадські діячі країни.