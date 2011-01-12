Європарламент хоче направити в Білорусь місію

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Європейський парламент планує направити ad-hoc місію до Білорусі для вивчення ситуації після президентських виборів 19 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на позачерговому засіданні комітетів Європарламенту голова Комітету з питань закордонних справ Габріель АЛЬБЕРТІНІ (група народних партій, Італія).

«Завтра відбудеться засідання Комітету Президентів Європарламенту, на якому обговорюватиметься питання створення ad-hoc місії для вивчення ситуації в Білорусі», - сказав він.

Голова Комітету також зазначив, що вже зустрічався з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм МАРТИНОВИМ і повідомив його про намір Європарламенту направити таку місію якнайшвидше.

«Я сподіваюся, що уряд підтримає цю місію», - сказав Г.АЛЬБЕРТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.