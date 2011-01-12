Комісар ЄС - за збалансовану політику щодо Білорусі

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вважає, що політика ЄС повинна бути збалансованою по відношенню до Білорусі після подій 19 грудня минулого року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на позачерговому засіданні комітетів Європарламенту.

«Я хочу підкреслити фундаментальну потребу в збалансованому підході, який повинен посилити підтримку громадянського суспільства і громадян, одночасно застосовуючи направлені заходи проти представників влади», - сказав єврокомісар.

За його словами, однією з жорстких дій з боку ЄС відносно влади Білорусі може стати відновлення заборони на поїздки до Євросоюзу Президенту країни Олександру ЛУКАШЕНКУ і ряду інших високопоставлених урядовців країни.

«Це буде вирішено на засіданні Ради закордонних справ 31 січня», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

При цьому він підкреслив, що головним «месиджем» ЄС Мінську повинна стати вимога негайно звільнити всіх політичних в`язнів.

Разом з тим Ш.ФЮЛЕ зазначив, що ЄС повинен «залишити відкритими» канали прямої допомоги цивільному суспільству, медіа, студентам Білорусі.

Він повідомив, що Служба зовнішніх дій разом з Єврокомісією готує перелік заходів для підтримки неурядових цивільних організацій, ЗМІ і студентів.

Ще одним кроком, який ЄС повинен зробити, на думку комісара, - продовжити роботу над спрощенням візового режиму разом із переговорами про реадмісію.

«Разом з тим має бути зрозуміло, що це не подарунок владі», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Він також висловив думку, що ЄС повинен узяти паузу в реалізації Тимчасового плану співпраці з Білоруссю, проте не відмовлятися від нього повністю.

Що стосується допомоги в рамках інструменту Європейської політики сусідства, то, на думку комісара, ця допомога не повинна бути заблокована, проте спрямовуватися переважно на потреби цивільного суспільства.

Він також висловив думку, що Білорусі слід було б залишити можливість продовжувати співпрацю в багатосторонньому форматі «Східного партнерства».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулося спільне засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, підкомітету з прав людини, делегацій Європарламенту зі зв`язків із Білоруссю і в асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці «Східного партнерства»).

19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня поліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.