Диспетчери дезінформували пілотів літака Качинського

Варшава. 12 січня. УНІАН. Диспетчери Смоленського аеродрому надавали пілотам польського урядового літака 10 квітня 2010 року неправдиву інформацію про правильність курсу посадки.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у висновках польських експертів, які були надіслані російському МАК у вигляді зауважень до проекту рапорту причин Смоленської трагедії.

”(Екіпаж літака) був дезінформований про нібито правильний курс посадки”, - зазначено в документі.

Польські експерти також відзначили, що працівник Смоленського аеродрому, який слідкував за посадкою польського урядового літака в його кінцевій фазі, ”практично не мав досвіду в цій роботі”.

За їх даними, за рік до катастрофи він виконував цю роботу лише сім разів, причому лише один раз - в умовах поганої погоди.

На думку польських аналітиків, надання диспетчером даних про курс, зважаючи також на значну похибку застарілих радарів аеродрому, мало вплив на ”кінцевий результат польоту”.

Як повідомляв УНІАН, Польща надіслала МАК майже 150 сторінок зауважень до проекту рапорту причин катастрофи у грудні минулого року.

МАК сьогодні оприлюднив остаточний рапорт причин катастрофи, в якому усю вину за трагедію поклав на польських пілотів, заявивши, що дії диспетчерів не були причиною аварії, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі Президента Леха Качинського.