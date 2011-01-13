Янукович каже про необхідність виконання зобов`язань перед Радою Європи

Київ. 13 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на нагальній необхідності виконання Україною усіх взятих зобов’язань перед Радою Європи з метою припинення моніторингу держави з боку цієї організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Комісії із розвитку демократії та утвердження верховенства права, що проходить сьогодні в Києві.

Звертаючись до членів комісії, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що вони, незважаючи на політичні погляди, будуть конструктивно працювати на прискорення виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи.

«Я хочу сказати, що ми з вами повинні виконати історичну місію: врешті-решт, взяті Україною зобов’язання перед Радою Європи – виконати. І ми це почнемо робити спільними зусиллями, крок за кроком, і доти, доки ми не закінчимо цей процес, робота цієї державної комісії не буде зупинятися», - наголосив Президент.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Україні найближчим часом необхідно зробити усе, щоб припинити моніторинг з боку Ради Європи.

«А без виконання зобов’язань це неможливо», - зауважив він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що дуже рішуче налаштований у цьому процесі.