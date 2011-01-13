Росії та ЄС треба швидше відмовлятися від віз

Москва. 13 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ переконаний, що для Росії і Європейського Союзу принципово важливо якнайшвидше відмовитися від віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.ЛАВРОВ сказав сьогодні на прес-конференції.

«У нас з Євросоюзом є істотні просування в тому, що стосується полегшення візового режиму, але для стратегічних партнерів, якими є Росія і Євросоюз, принципово важливо якнайшвидше відмовитися від віз взагалі», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він переконаний, що це є тестом на стратегічний характер відносин Росії з ЄС.