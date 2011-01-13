Луценко та Корнійчук оскаржать затримання в Євросуді з прав людини

Київ. 13 січня. УНІАН. Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО і екс-заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК мають намір оскаржити в Європейському суді з прав людини рішення судів про їх арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів їх адвокат Ігор ФОМІН після оголошення рішення Апеляційного суду Києва, який залишив без змін рішення Печерського районного суду столиці щодо арешту Є.КОРНІЙЧУКА.

«Треба якийсь час, щоб підготувати. Я думаю, за два-три дні ми постараємося підготувати скаргу», - сказав І.ФОМІН.