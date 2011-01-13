Лавров сподівається, що звіт МАК не погіршить відносини з Польщею

Москва. 13 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сподівається, що звіт Міждержавного авіаційного комітету щодо катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського не погіршить відносини Польщі та Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це С.ЛАВРОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я сподіваюся, що спекуляції не буде, що ніхто не намагатиметься на цій трагедії нажити політичний капітал, і що той курс, який було узгоджено під час візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до Варшави, курс, який, безумовно, відповідає корінним інтересам російського та польського народу, - він продовжуватиметься, й досягнуті домовленості реалізовуватимуться», - сказав міністр.

С.ЛАВРОВ зазначив, що МЗС РФ не може коментувати результати технічного звіту МАК. За його словами, це розслідування було проведено відповідно до міжнародно-правових норм, закріплених у Чиказькій конвенції.

За його словами, проводив розслідування МАК за участю експертів із різних країн, а не Росія.

«Я не коментуватиму конкретні якісь висловлювання, які прозвучали, хоча висловлювання були різні, але підкреслю, що спекулювати на цій темі вважаю неетичним і навіть десь блюзнірським. Це жахлива трагедія», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, російський МАК опублікував 12 січня остаточний рапорт причин Смоленської трагедії, в якому всю провину за катастрофу поклав на польських пілотів, які зважилися посадити літак в умовах сильного туману й, швидше за все, під тиском високопосадовців на борту літака.

Лідер найпопулярнішої опозиційної партії Польщі та брат-близнюк загиблого в катастрофі Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ назвав рапорт ”знущанням над Польщею”, заявивши, що він містить більше спекуляцій, ніж доказів.

Спеціальний представник Польщі в МАК Едмунт КЛІХ назвав несправедливим покладання вини за катастрофу лише на пілотів, висловивши думку, що однією із причин катастрофи могли бути дії диспетчерів Смоленського аеродрому, роль яких абсолютно не описана в російському рапорті.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Польщі, голова урядової комісії, що розслідувала причини авіакатастрофи, Єжи МІЛЛЕР сказав, що польська влада вважає обгрунтованою сформульовані російським МАК причини - звинувачення на адресу польської сторони, які, серед іншого, призвели до катастрофи літака 10 квітня 2010 року під Смоленськом.

”Ми не полемізуємо із звинуваченнями, які висунув МАК польській стороні. Ми самі висунули б такі звинувачення, для нас це очевидно”, - сказав він.

Є.МІЛЛЕР також заявив, що росіяни врахували всі зауваження польської сторони.

Він не уточнив, коли може бути опубліковано остаточний рапорт причин катастрофи польських експертів, зазначивши, що він може ще гостріше оцінювати роль польської сторони в трагедії, ніж російський документ.

Є.МІЛЛЕР додав, що росіяни не консультувалися з поляками щодо публікації остаточного рапорту причин Смоленської катастрофи.