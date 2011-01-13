Україна занепокоєна станом демократії в Білорусі

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Українська влада занепокоєна ситуацією з демократією в Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Він зазначив, що під час свого візиту до Києва 10-11 січня обговорював з українськими партнерами питання про стан демократії в Білорусі після президентських виборів, що відбулися там 19 грудня 2010 року.

«В час мого нещодавнього візиту до Києва я мав можливість обговорити це разом з моїми українськими колегами. І я знайшов їх дуже занепокоєними щодо ситуації з демократією в Білорусі, дуже занепокоєними щодо політичних в’язнів», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши більш як 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у Президенти.