ЄС і Азербайджан домовилися про поставки газу

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ і Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ сьогодні в Баку підписали спільну декларацію про поставки газу до Європи. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Азербайджан узяв зобов`язання на поставки достатньої кількості газу для забезпечення реалізації проекту Південного енергетичного коридору, тоді як ЄС сприятиме доступу цього газу на свої ринки.

«Це значний прорив. Ця угода підтверджує прямий доступ Європі до газу з Каспійського басейну, дозволяючи, таким чином, реалізувати проект Південного коридору», - заявив з цього приводу президент Єврокомісії.

«Оскільки імпорт зростатиме в найближчі десятиліття, нам необхідні нові країни-постачальники», - сказав комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

У спільній заяві також зазначається, що ЄС і Азербайджан спільно забезпечуватимуть інфраструктуру для поставок газу до Європи.

Південний коридор передбачає можливість будівництва ряду нових газопроводів, зокрема «Набукко», або розвиток існуючої інфраструктури в країнах-транзитерах.