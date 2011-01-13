Постпред України позитивно оцінює виконання Плану дій РЄ для України

Київ. 13 січня. УНІАН. Постійний представник України при Раді Європи Микола ТОЧИЦЬКИЙ позитивно оцінює стан виконання Плану дій РЄ для України, який Україна розглядає як допоміжний інструмент у виконанні зобов’язань перед Радою Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у ході дискусії, яка відбулася сьогодні у рамках Групи з питань демократії Комітету міністрів Ради Європи щодо розгляду стану виконання Плану дій Ради Європи для України на 2008-2011 роки, М.ТОЧИЦЬКИЙ поінформував представників Ради Європи і країн-членів організації про реформи, які проводяться в Україні у багатьох важливих сферах.

У контексті виконання зобов’язань перед Радою Європи Постійний представник України ознайомив присутніх із змістом указу Президента України щодо Плану заходів з виконання обов’язків і зобов’язань, що випливають із членства України у Раді Європи.

Учасники дискусії особливо відзначили активність українських державних інституцій у реалізації проектів у рамках Плану дій Ради Європи. Також було відзначено конструктивний підхід керівництва України до висновків, у тому числі критичних, і рекомендацій органів Ради Європи стосовно законодавства України, висловлено підтримку процесу демократичних реформ в Україні.

У МЗС наголосили, що важливим елементом дискусії стала висока оцінка підходів України до співпраці з Радою Європи, що має особливу важливість у контексті майбутнього головування України у Комітеті міністрів Ради Європи у 2011 році.