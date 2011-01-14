”Візз Ейр Україна” планує збільшити пасажиропотік в 2011 році

Київ. 14 січня. УНІАН. Лоу-кост авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» в 2011 р. розраховує збільшити пасажиропотік на своїх рейсах на 15-20%, порівняно з 2010 р. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий віце-президент групи Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН.

Він нагадав, що з 27 березня авіакомпанія змінює аеропорт базування в Києві з «Борисполя» на «Жуляни».

За словами Д.СТЕФЕНСОНА, цього року авіакомпанія не планує відкривати нові внутрішні авіарейси, але продовжить виконувати рейс Київ-Сімферополь, що стосується міжнародних напрямків, то плани щодо нововведень є.

За словами генерального директора «Візз Ейр Україна» Сергія ДЕМЕНТЬЄВА, компанія поки не планує збільшувати парк літаків. «Поки нам достатньо мати 2 літаки», - сказав він. За його словами, подальше поповнення парку залежатиме «від розвитку міждержавних угод щодо авіаперевезень, які гальмують наш розвиток і входження у «Відкрите небо».

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Візз Ейр Україна» перевезла 546 тис. пасажирів, що на 2,6% більше показника 2009 р. (532 тис.).

У 2010 р. середнє завантаження 180-містних Airbus A320 авіакомпанії збільшилося на 5% - до 84%.

У 2010 році авіакомпанія відкрила 4 нових регулярних рейса: Київ-Гамбург (Любек), Київ-Стокгольм (Скавста), Львів-Венеція (Тревізо), Львів-Мюнхен (Меммінген).

За даними компанії, на сьогоднішній день «Візз Ейр Україна» здійснює 12 цілорічних рейсів і 1 сезонний - за маршрутом Київ-Анталія.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв`язку України. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанії групи здійснюють перельоти на 34 авіалайнерах Airbus A320 із 12 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні та Республіці Чехія. В квітні 2011 року Wizz Air планує відкрити нові бази в Белграді (Сербія) і Вільнюсі (Литва).