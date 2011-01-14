Закон про доступ інформації розширить свободу ЗМІ в Україні?

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Європейська комісія взяла до уваги ухвалення Верховною Радою України закону про доступ до публічної інформації.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Наташа БЮТЛЕР.

«Ми оцінюємо закон, і я поки не можу коментувати детально. Разом із тим, ЄС виступав за ухвалення такого закону для посилення свободи ЗМІ і прав громадян в Україні», - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що Євросоюз продовжує закликати Україну до більш тісної співпраці з такими організаціями як Рада Європи і ОБСЄ для прогресу в посиленні демократичних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Як заявив перед ухваленням закону голова Комітету ВР із питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, цей документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства.