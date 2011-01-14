Україна заборонила ввезення сприятливих до ящуру тврин з Болгарії

Київ. 14 січня. УНІАН. Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив із 10 січня ввезення в Україну з Республіки Болгарія сприйнятливих до ящуру тварин, продукції та сировини з них.

Про це УНІАН повідомили в Держкомветмедицини України.

Повідомляється, що заборону введено у зв`язку з повідомленням Міжнародного протиепізоотичного бюро про реєстрацію захворювання тварин на ящур на території Болгарії.