Тимошенко хоче в лютому відвідати Брюссель

Київ. 17 січня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО планує в лютому відвідати Брюссель для зустрічі з керівництвом Європейської народної партії (ЄНП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«У мене є запрошення. Це на початку лютого. Я обов’язково надам прокуратурі відповідні документи і переконана, що я поїду в Брюссель для того, щоб співпрацювати з нашими колегами в Європейському Союзі для того, щоб Україну ще не викреслили з переліку країн, які мають європейську перспективу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року генеральний секретар ЄНП Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІС запросив Ю.ТИМОШЕНКО у січні 2011 року відвідати Брюссель (Бельгія). ”Ми запрошуємо Вас відвідати Брюссель у січні для зустрічі з провідними європейськими політиками та для координації спільних дій щодо підтримки демократії в Україні”, - сказав А.ЛОПЕС-ІСТУРІС.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що дата її поїздки до Брюсселя ще узгоджується.

«Узгоджується дата моєї поїздки. Як тільки дату буде узгоджено з керівництвом Європейської народної партії, я звернуся до слідчого із заявою про виїзд за межі України», - зазначала вона.