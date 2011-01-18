Польща заборонить Лукашенку в`їзд до країни

Варшава. 18 січня. УНІАН. Польська влада включила Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА у список білоруських чиновників, яким буде заборонено в’їзд до Польщі за репресії опозиції в країні.

Про це повідомляє РАР з посиланням на власні джерела в Міністерстві закордонних справ Польщі.

Представник прес-служби міністерства підтвердив кореспонденту УНІАН наявність такого списку, але не підтвердив та не спростував, чи є в ньому О.ЛУКАШЕНКО.

Він також не надав жодних додаткових деталей.

„На даному етапі ця справа не буде додатково коментуватися”, - зазначили у міністерстві.

За даними польського агентства, польська влада вже сформувала список білоруських суддів, прокурорів та працівників інших служб, причетних до переслідування білоруських опозиціонерів після президентських виборів у грудні 2010 року.

РАР відзначив, що у польському списку „набагато більше” прізвищ, ніж було у складеному в 2006 році списку Євросоюзу, який включав 40 осіб.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Польщі у перші дні після жорсткого розгону демонстрантів у Мінську заявив про намір збільшити фінансування неурядових організацій у Мінську удвічі - до близько 10 млн. євро, а також запровадити безкоштовні візи для білорусів.