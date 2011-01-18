Приховування Росією результатів слідства може свідчити про замах на Качинського

Варшава.18 січня. УНІАН. Приховування російською стороною встановлених під час розслідування причин Смоленської катастрофи фактів підтверджує ймовірність замаху на життя Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться в заяві чоловіка дочки загиблого у катастрофі Президента Польщі Л.Качинського Марчіна ДУБЕНЕЦЬКОГО.

Він зазначив, що контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія не включила в остаточний звіт причин Смоленської катастрофи інформацію про команду ”відійти на друге коло” командира екіпажу польського урядового літака Аркадіуша Протасюка.

„Для цього слідства це, без сумніву, прорив, завдяки якому гіпотеза можливого злочину замаху на життя Президента Польщі є ще більш актуальною, ніж раніше”, - сказав він.

Раніше М.ДУБЕНЕЦЬКИЙ в ефірі TVN24 сказав, що польський урядовий літак не розбився б під Смоленськом, якби, зокрема, диспетчери з самого початку не дезінформували пілотів про курс.

„Росіяни приховали дуже важливий факт слідства (про команду А.Протасюка - УНІАН), не оприлюднюючи його в звіті МАК. Це показує не лише те, що звіт недостовірний, а свідчить про шахрайство росіян”, - сказав він.

За даними польських медіа, команда „відходимо” командира екіпажу прозвучала за 22 секунди до зіткнення літака із землею.

Як повідомляв УНІАН, польські експерти, які з червня 2010 року самостійно розшифровували записи „чорних скриньок” польського урядового літака Ту-154, виявили у них команду командира екіпажу „відходимо” ще на висоті прийняття рішення – 100 метрів.

Цих слів не було у першій версії стенограм розмов пілотів, які представили росіяни полякам.

Польські експерти вважають, що пілоти насправді не намагалися посадити літак «за будь-яку ціну» (як твердить МАК), а хотіли відійти на друге коло, але їм лише не вистачило часу на цей маневр.