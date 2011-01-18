Білорусь припинила експорт дизпального до ЄС
Через цінові проблеми з Росією
Брюссель. 18 січня. УНІАН. Білорусь тимчасово припинила експорт дизельного пального до Європи через суперечку з Росією про ціну на нафту.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання «EurActiv».
За даними видання, Росія не планує відновлювати поставки нафти до Білорусі, щонайменше, до 20 січня, коли запланована зустріч прем`єр-міністрів двох країн Володимира ПУТІНА і Михайла М‘ЯСНИКОВИЧА.
У понеділок російський віце-прем`єр Ігор СЕЧИН, який курирує енергетичний сектор, зустрівся з першим віце-прем`єр-міністром Білорусі Володимиром СЄМАШКОМ для переговорів про поставки нафти.
Видання зазначає, що проблеми з ціною на російську нафту виникли після приєднання Білорусі до зони вільної торгівлі з Росією і Казахстаном.
Російські компанії хочуть підняти ціну нафти на 45 дол. за тонну, оскільки Білорусь збільшила на 12,5% тарифи на транзит нафти з 1 лютого цього року.
У січні Росія планувала поставити до Білорусі 1,5 млн. тонн нафти.
Білоруські НПЗ здатні переробляти до 360 тис. тонн на день.
Видання також зазначає, що проблеми між Білоруссю і Росією поки не позначилися на поставках російської нафти до Польщі і Німеччини нафтопроводом «Дружба».