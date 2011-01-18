Білорусь припинила експорт дизпального до ЄС

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Білорусь тимчасово припинила експорт дизельного пального до Європи через суперечку з Росією про ціну на нафту.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання «EurActiv».

За даними видання, Росія не планує відновлювати поставки нафти до Білорусі, щонайменше, до 20 січня, коли запланована зустріч прем`єр-міністрів двох країн Володимира ПУТІНА і Михайла М‘ЯСНИКОВИЧА.

У понеділок російський віце-прем`єр Ігор СЕЧИН, який курирує енергетичний сектор, зустрівся з першим віце-прем`єр-міністром Білорусі Володимиром СЄМАШКОМ для переговорів про поставки нафти.

Видання зазначає, що проблеми з ціною на російську нафту виникли після приєднання Білорусі до зони вільної торгівлі з Росією і Казахстаном.

Російські компанії хочуть підняти ціну нафти на 45 дол. за тонну, оскільки Білорусь збільшила на 12,5% тарифи на транзит нафти з 1 лютого цього року.

У січні Росія планувала поставити до Білорусі 1,5 млн. тонн нафти.

Білоруські НПЗ здатні переробляти до 360 тис. тонн на день.

Видання також зазначає, що проблеми між Білоруссю і Росією поки не позначилися на поставках російської нафти до Польщі і Німеччини нафтопроводом «Дружба».