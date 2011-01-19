Європарламент хоче посилити боротьбу з хворобою Алцгеймера

17:05, 19 січня 2011
Новини ЄС
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Кількість хворих подвоюється кожні 20 років

Брюссель. 19 січня. УНІАН. ЄС повинен посилити співпрацю для поліпшення попередження, діагностики, лікування й догляду за хворими на хворобу Алцгеймера.

Про це йдеться в доповіді Маріси МАТІАС (група об`єднаних лівих, Португалія), прийнятій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

«За» проголосували 646 депутатів, проти – 6, утрималися – 6.

«Кількість захворювань на хворобу Алцгеймера подвоюється кожні 20 років, але європейської відповіді на це, найчастіше немає, або ця відповідь дуже слабка», - вважає доповідачка М.МАТІАС.

У прийнятому сьогодні документі наголошується, що, за оцінками, 10 млн. європейців страждають на сьогодні на недоумство, при цьому, здебільшого причиною є хвороба Алцгеймера.

У зв`язку з цим депутати Європарламенту висловилися за включення цієї хвороби у список пріоритетів ЄС у сфері охорони здоров’я, а також закликали до розробки країнами-членами національних планів і стратегій з боротьби з хворобою Алцгеймера.

У доповіді також схвалюється той факт, що ЄС вже витратив 159 млн. євро на дослідження у сфері боротьби з нейродегенеративними хворобами, проте відзначили, що при підготовці фінансування на наступний період необхідно врахувати, що до останнього моменту таке фінансування мало фрагментарний характер.

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