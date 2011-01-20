ЄС заморозить активи екс-президента Тунісу

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Європейський Союз планує заморозити активи колишнього президента Тунісу Зіна аль-Абідіна БЕН АЛІ і його сім`ї.

Про це повідомив AFP інформоване джерело в ЄС.

«У нас є консенсус про замороження активів», - сказало джерело після засідання в Брюсселі експертів з 27-ми країн-членів.

При цьому, за словами дипломата, ЄС чекає від нової туніської влади список осіб, на яких повинні розповсюджуватися санкції.

Передбачається, що сьогоднішнє рішення буде формально прийнято послами країн-членів у Брюсселі, а потім – міністрами закордонних справ на засіданні 31 січня.

Французькі спецслужби раніше повідомляли про підозри в тому, що колишній президент Тунісу, змушений тікати з країни через масові акції протесту, вивіз разом із собою 1,5 тонни золота.