”Нафтогаз” апелюватиме до Стокгольму

Київ 21 січня УНІАН. Компанія White&Case LLP (Франція), що раніше представляла в Стокгольмському арбітражі інтереси НАК «Нафтогаз України» у спорі з RosUkrEnergo AG, виграла тендер держхолдингу з надання послуг з підготовки і подачі апеляційної скарги до Апеляційного суду округу Свеа у Стокгольмі (Svea Court of Appeal).

Про це йдеться у повідомленні про підсумки торгів, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, договір з надання послуг з компанією підписаний 13 січня. Вартість послуг за договором 1,750 млн. грн. (з ПДВ).

У прес-службі ”Нафтогазу” не коментують, у якій саме справі компанія планує звернутися до апеляційної інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 р. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив рішення повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.

19 липня 2010 р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.

24 листопада минулого року Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня і Апеляційного суду Києва від 17 вересня, якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 р., відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.