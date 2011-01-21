В 3-му кварталі дефіцит платіжного балансу ЄС становив 19,7 млрд. євро

Брюссель. 21 січня. УНІАН. За уточненими даними, у III кварталі 2010 року дефіцит платіжного балансу в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) становив 19,7 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У III кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу становив 26,1 млрд. євро.

За даними Євростату, в третьому кварталі 2010 року зріс дефіцит торгівлі товарами, досягши 28,4 млрд. євро проти 18,6 млрд. євро у третьому кварталі 2009 року. Разом з тим, профіцит у торгівлі послугами зріс до 21,1 млрд. євро у третьому кварталі 2010 року проти 15,5 млрд. євро у третьому кварталі 2009 року.

У третьому кварталі ЄС мав найбільший профіцит платіжного балансу в торгівлі зі США (25,0 млрд. євро), Швейцарією (11,2 млрд. євро), Гонконгом (4,5 млрд. євро), Бразилією (3,7 млрд. євро), Канадою (2,3 млрд. євро) і Індією (1,6 млрд. євро).

Найбільший дефіцит був у торгівлі з Китаєм (-44,2 млрд. євро), Росією і Японією (по –7,4 млрд. євро).

У другому кварталі 2010 року дефіцит платіжного балансу ЄС-27 становив 34,9 млрд. євро.