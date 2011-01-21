Тігіпко хоче захищати українських трудових мігрантів

Київ. 21 січня. УНІАН. В Україні може бути створена служба підтримки і захисту трудових мігрантів, які потрапили у складні ситуації за кордоном.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО на прес-конференції в Одесі, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Сильна Україна”.

За словами С.ТІГІПКА, така служба може бути організована в структурі Міністерства соціальної політики.

Прообразом структури, на думку віце-прем`єра, може стати Фонд допомоги морякам «Ассоль», який заснували в Одесі за його підтримки рідні екіпажу судна «Аріана», захопленого сомалійськими піратами.

«Хочемо створити службу підтримки для трудових мігрантів на зразок тієї, що існує для моряків. Це громадська організація «Ассоль». Ось таку службу ми організуємо для всіх наших співвітчизників, які працюють за кордоном. Ми створимо її на базі міністерства», - заявив С.ТІГІПКО.