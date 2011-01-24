Колесніков поїде до Брюсселю

Брюссель. 24 січня. УНІАН. 25 січня віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ здійснить робочий візит до Брюсселя.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, в рамках візиту відбудеться зустріч віце-прем’єр-міністра України з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання транспорту, Сіїмом

КАЛЛАСОМ.

Під час зустрічі сторони обговорять стан підготовки України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу „Євро-2012”, зокрема, в області розвитку транспорту та інфраструктури, питання створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, доступу українських компаній до ринку транспортних послуг ЄС в рамках майбутньої угоди про зону вільної торгівлі.

Б.КОЛЕСНІКОВ також візьме участь у відкритті інтерактивної презентації „Євро 2012: 500 днів до чемпіонату” та виступить на конференції „Робимо Україну технічно сучасним, економічно стабільним та соціально надійним партнером ЄС”, які відбудуться в той самий день в Європейському парламенті.

Крім того, передбачається, що Б.КОЛЕСНІКОВ проведе ряд зустрічей з депутатами Європарламенту, а також представниками українських та європейських ЗМІ.