Баррозу поговорив з Карімовим про права людини та енергетику
Президент Узбекистану обіцяє демократичні реформи
Брюссель. 24 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ обговорив із Президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ питання демократії та прав людини.
Про це повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі в прес-службі Єврокомісії після сьогоднішньої зустрічі Ж.БАРРОЗУ і І.КАРІМОВА.
У повідомленні зазначається, що в ході зустрічі було піднято основні питання, що стосуються демократії та прав людини. «Я підняв усі ключові питання, що викликають стурбованість Європи, зокрема, питання прав людини і фундаментальних свобод, які залишаються в самому центрі зовнішньої політики ЄС», - цитуються в повідомленні слова Президента Єврокомісії.
Ж.БАРРОЗУ зазначив, що лише шляхом діалогу можна добитися більш ефективного результату.
За даними прес-служби, Президент Єврокомісії запропонував І.КАРІМОВУ вирішити питання про акредитацію представництва Human Rights Watch у Ташкенті, а також закликав Президента Узбекистану пустити в країну місію Міжнародної організації праці для інспекції на місці повідомлень про використання дитячої праці.
Як зазначається в повідомленні, І.КАРІМОВ, у свою чергу, заявив про наміри поглиблювати демократичні реформи.
У ході візиту було підписано угоду про створення делегації ЄС у Ташкенті, а також меморандум про взаєморозуміння в енергетиці.