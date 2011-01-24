ЄС надасть Україні 116 млн. євро

Київ. 24 січня. УНІАН. Європейський Союз надасть Україні 1,2 млрд. грн. (116 млн. євро) в рамках нових угод про фінансування, укладених із українським урядом.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Євросоюзу в Україні.

Зокрема, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і директор Генерального директорату Розвитку і співробітництва Європейської комісії EuropeAid Маркус КОРНАРО підписали три Угоди про фінансування в сфері транспорту, охорони навколишнього природного середовища і на підтримку реалізації Європейської політики сусідства. Більшість коштів буде спрямовано на реалізацію заходів в межах програм секторальної бюджетної підтримки, зазначили в Представництві ЄС.

Значну частину цих коштів - 689 млн. грн. (65 млн. євро) – призначено для реалізації транспортної стратегії України. Міністерство інфраструктури розпочинає підготовку під-секторальних програм з реалізації стратегії, які, як очікується, буде затверджено в 2012 році.

Заходи секторальної бюджетної підтримки в транспортному секторі буде зосереджено на п’яти основних сферах співробітництва, пов’язаних із інституційними реформами, безпекою, розвитком інфраструктури, управлінням транспортними потоками та посиленням адміністративних спроможностей. В межах цих напрямків Україна взяла на себе зобов’язання щодо виконання 11 показників в різних під-секторах транспортної галузі. З тим, щоб забезпечити отримання цих коштів, Україна також повинна продемонструвати відповідність вимогам щодо реалізації стратегії розвитку транспортного сектору, макроекономічної стабільності і управління державними фінансами, підкреслили у Представництві Євросоюзу.

Загалом впродовж 2011-2014 років кошти програми бюджетної підтримки будуть переказані чотирма траншами до державного бюджету України. Очікується, що перший авансовий транш на загальну суму понад 127 млн. грн. (12 млн. євро) буде переказано в середині 2011 року.

Для екологічної сфері передбачено 371 млн. грн. (35 млн. євро). Ці кошти також будуть спрямовані для діяльності в межах бюджетної підтримки. Програма сприятиме досягненню цілей, визначених Стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року, яка була прийнята Верховною Радою України 21 грудня 2010 року. Проект Плану дій щодо реалізації екологічної стратегії вже підготовлений і він може бути затверджений Кабінетом міністрів України в першій половині 2011 року, зазначається в повідомленні.

У цій сфері заплановано чотири основних напрямки співробітництва: екологічна політика на секторальному і регіональному рівнях; наближення екологічного законодавства України до норм законодавства ЄС; розбудова інституційних спроможностей; підтримка реалізації екологічної політики в під-секторах: повітря, водні ресурси, управління відходами та біорозмаїття.

Впродовж 2011-2013 уряд України має виконати дев’ять показників в цих секторах. У цей період за умови виконання умов, що мають відношення до реалізації екологічної стратегії, макроекономічної стабільності та управління державними фінансами, до державного бюджету України трьома траншами будуть переказані передбачені кошти. Очікується, що перший авансовий транш на загальну суму понад 159 млн. грн. (15 млн. євро) буде переказано в середині 2011 року.

Ще 170 млн. грн. (16 млн. євро) передбачені для фінансування проектів твіннінг та проектів технічної допомоги в різних сферах співробітництва ЄС-Україна. Цей захід розроблено для надання допомоги Україні в розвитку спроможностей міністерств і відомств щодо забезпечення виконання зобов’язань в контексті Плану дій ЄС-Україна Європейської політики сусідства, Порядку денного асоціації та Угоди про створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також національних програм розвитку і реформ, відзначили у Представництві Європейського Союзу в Україні.