У Львові обговорюють ”Репід Трайдент-2011”

Київ. 25 січня. УНІАН. У Львові представники армій восьми країн світу обговорюють сценарій та структуру керівництва спільного українсько-американського тактичного навчання із залученням військ ”Репід Трайдент - 2011”.

Як повідомляє урядовий портал з посиланням на прес-службу Міноборони України, обговорення проходить в рамках проведення початкової конференції з планування війського навчання “Репід Трайдент – 2011”.

Участь у заході беруть 68 представників від оборонного відомства України та армій іноземних держав. Зокрема, для участі у конференції прибули військовослужбовці та спеціалісти від збройних сил Канади, Сербії, Білорусі, Молдови, Польщі, Німеччини. Найчисельнішою є іноземна делегація від Сполучених Штатів Америки, до якої увійшло 30 фахівців на чолі із заступником начальника відділу міжнародних навчань оперативного управління Командування Сухопутних військ ЗС США в Європі Кевіном УОЛКОМ.

Робочу групу військовослужбовців Збройних Сил України на конференції очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор В’ячеслав НАЗАРКІН.

У 9 групах за напрямками діяльності учасники заходу в ході роботи конференції також підіб’ють підсумки минулорічного командно-штабного тактичного навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2010”.