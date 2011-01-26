Австрія відкриє консульство у Чернівцях

Чернівці. 26 січня. УНІАН. Австрія планує найближчим часом відкрити у Чернівцях консульську установу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА та голови обласної ради Василя ВАТАМАНЮКА з послом Республіки Австрія в Україні Вольфом Дітріхом ХАЙМОМ, який перебував на Буковині з робочим візитом.

Серед своїх основних завдань на посаді посла В.Д.ХАЙМ визначив поглиблення співпраці між двома країнами. З цією метою, за його словами, 3 березня в австрійському Посольстві відбудеться семінар з питань впровадження енергозберігаючих технологій у комунальній сфері для мерів українських міст, куди запрошено і представників Буковини. Крім цього, посол вважає за необхідне відкриття у Чернівцях Почесної консульської установи Республіки Австрія. Ця ініціатива отримала підтримку керівництва області.

За словами посла, Чернівецька область є важливим партнером у контексті поглиблення співпраці у рамках нової європейської стратегії для Дунайського регіону, враховуючи багаторічний та плідний досвід співробітництва між Буковиною і землею Карінтія. В.Д.ХАЙМ підтримав ініціативу М.ПАПІЄВА щодо підписання угоди про співпрацю між Чернівецькою областю та Карінтією, яка досі регламентована лише відповідним протоколом.

На думку сторін, буковинсько-австрійське співробітництво має перспективу, окрім гуманітарної сфери, ще й у галузях енергозберігаючих технологій, туризму і малого підприємництва.