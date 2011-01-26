Тихонов поїхав до Польщі

Київ. 26 січня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ відбув сьогодні з дводенним робочим візитом до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ТИХОНОВА, мета візиту - зміцнення українсько-польської співпраці на регіональному рівні, ознайомлення із досвідом Польщі щодо реформування органів місцевого самоврядування, підготовка чергової зустрічі керівників регіонів України та Польщі у рамках державного візиту Президента України до Республіки Польща 3-4 лютого 2011 року.

В рамках візиту В.ТИХОНОВ проведе зустрічі з віце-прем’єр-міністром Республіки Польща В.ПАВЛЯКОМ, державним секретарем Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща Т.СЄМОНЯКОМ, главою Канцелярії Президента Республіки Польща Я.МІХАЛОВСЬКИМ.