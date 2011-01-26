Київ. 26 січня, УНІАН. Словаччина зацікавлена в збереженні демократії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні прес-клубу в МЗС України посол Словаччини в Україні Павол ГАМЖИК.

Він нагадав, що в ході візиту в Україну в січні комісар ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ висловив певну стурбованість проблемами з дотриманням демократії в Україні.

“Я б не говорив зараз про стурбованість, я б говорив про зацікавленість, щоб рівень демократичного розвитку в Україні зберігався”, - сказав посол.

При цьому він зазначив, що в Словаччині помітили певні проблеми в Україні, й стежитимуть за розвитком ситуації. “Вони (проблеми) стали складовою частиною нашого діалогу з Україною. Ми чекаємо, як ситуація розвиватиметься”, - сказав посол.