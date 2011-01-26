Словаччина готова говорити про розширення зони малого прикордонного руху з Україною
14:28, 26 січня 2011Новини ЄС
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Однак є обмеження, що діють на рівні ЄС...
Київ. 26 січня. УНІАН. Словаччина готова вести переговори про розширення зони малого прикордонного руху з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖИК на засіданні прес-клубу в МЗС України.
“Ми готові про ці питання говорити і домовитися”, - сказав він.
При цьому посол зазначив, що є певні обмеження, пов`язані з правилами, які діють у Європейському Союзі.
Водночас П.ГАМЖИК зауважив, що “все можна змінити, якщо є воля”.
Посол вважає, що Польща, Словаччина і Угорщина можуть скоординувати свої зусилля у питанні розширення зони малого прикордонного руху.
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