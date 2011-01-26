НАТО вітає ратифікацію угоди Росією про скорочення СНО

Брюссель. 26 січня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вітає ратифікацію російським парламентом Угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН.

«Я тепло вітаю ратифікацію парламентом Росії нової Угоди про скорочення СНО між США і Російською Федерацією. Після ратифікації угоди Сенатом США (22 грудня 2010 року – УНІАН), що вже відбулася, набуття чинності цією важливою угодою – хороша новина для міжнародної безпеки і стабільності», - наголошується у заяві.

Генсек НАТО також висловив сподівання, що ратифікація цієї угоди допоможе Альянсу і Росії досягти конкретного прогресу в стратегічному партнерстві, включаючи створення системи протиракетної оборони.

Довідка УНІАН. Договір передбачає масштабні скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Договір про СНО дозволяє мати по 1550 розгорнених боєзарядів для кожної зі сторін, по 700 носіїв розгорнених міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників, по 800 розгорнених і нерозгорнених пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет.