Рогозін не виключає участі України у створенні ПРО

Брюссель. 27 січня. УНІАН. Представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН не виключає участі України у створенні європейської системи протиракетної оборони (ПРО).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив журналістам по завершенні засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів 26 січня.

«Думаю, що наші партнерські країни, союзні країни, у тому числі і країни, що не приєднуються до військових блоків, нейтральні держави цілком імовірно до архітектури могли б приєднатися своїми можливостями», - сказав він.

Водночас представник Росії при НАТО зазначив, що поки що рано говорити про конкретну участь і про те, як саме виглядатиме система ПРО, оскільки зараз Росія і НАТО лише обговорюють концептуальний підхід до її створення.

За словами Д.РОГОЗІНА, Північноатлантичний Альянс на сьогодні пропонує створити дві системи – НАТО і Росії – які мають співпрацювати. Водночас російська пропозиція полягає на створенні єдиної загальноєвропейської системи ПРО.

«Ми вважаємо, що Євро-ПРО без Російської Федерації неможливе», - підкреслив російський дипломат.

Д. РОГОЗІН відзначив, що Росія не вважає пропозицію НАТО доцільною.

«Це навіть не цивільний шлюб. Це - життя порізно у різних квартирах», - сказав він.

Російський дипломат також відзначив, що у Москви є побоювання щодо того, що зараз робота над створенням системи ПРО ведеться у двох напрямах: окремо у середині Альянсу і на рівні НАТО-Росія.

«Ми побоюємося, що трек НАТО йтиме з випередженням», - сказав Д.РОГОЗІН.

Водночас він висловив сподівання, що Росію не поставлять перед фактом, запропонувавши просто приєднатися до вже створеної країнами - членами Альянсу системи ПРО.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2010 р. генеральний секретар НАТО під час візиту до Москви заявив, що не виключає включення українських систем попередження про ракетний напад (СПРН) в Севастополі і Мукачевому до системи європейської ПРО.

Також у листопаді 28 держав НАТО на саміті у Лісабоні затвердили нову стратегію концепції діяльності Альянсу, яка, серед іншого, передбачає створення європейської системи ПРО, куди також планується залучити Росію.

23 листопада у Варшаві секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що Україна готова взяти участь у створенні європейської системи протиракетної оборони, яку планують створити держави НАТО для захисту Європи і США.

15 грудня перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ заявив, що Україна може взяти участь у створенні НАТО системи протиракетної оборони тільки разом з Росією.