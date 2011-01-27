Президент Європарламенту хоче побачити Тимошенко 4 лютого

Київ. 27 січня. УНІАН. На адресу лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО надійшов факс від Президента Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА, у якому він засвідчив «глибоку особисту повагу» до голови партії ”Батьківщина” та письмово підтвердив запрошення зустрітися з нею 2 лютого у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у листі йдеться: «Шановна пані голово! Дорога Юлія! Хочу підтвердити, що я буду радий зустрітися з Вами як з лідером найбільшої опозиційної партії в Україні – у Європейському парламенті під час Вашого візиту до Брюсселя з нагоди відзначення річниці заснування Асоціації європейських студентів-демократів 31 січня - 2 лютого 2011 року. Я пропоную, якщо Вам зручно, зустрітися у середу, 2 лютого, об 11.45.

Я сподіваюся на продовження нашого обміну думками про відносини між Україною та ЄС, що я розглядаю як можливість посилити продуктивну співпрацю, яку ми із задоволенням підтримуємо протягом більш як десятиліття, включаючи і той час, коли я був прем`єр-міністром Польщі, і коли Ви були прем`єр-міністром України. Щиро Ваш, з глибокою особистою повагою».