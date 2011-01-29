Азаров: модернізація ГТС залишається пріоритетом для ЄС

Київ. 28 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що Європейський Союз продовжує вважати актуальною модернізацію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи інформацію, що з`явилася днями, про те, що Комісар Єврокомісії з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР заявив, що модернізація газотранспортної системи не має сенсу.

М.АЗАРОВ повідомив, що після появи цієї інформації уряд зробив запит до ЄС із проханням роз`яснити таке висловлення.

«Ми запросили думку Європейського Союзу, і ЄС оперативно відреагував і заявив про те, що це дезінформація. Європейський Союз як вважав актуальним модернізацію української ГТС, так і продовжує вважати», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, представник комісара Європейської комісії з питань енергетики Гюнтера ЕТТІНГЕРА Марлін ХОЛЦНЕР підтвердила сьогодні, що заяву Єврокомісар невірно зрозуміли. Відповідаючи на запитання українських журналістів, єврокомісар зазначив, що європейська сторона зацікавлена у надійній роботі української ГТС, зазначила М.ХОЛЦНЕР.

Зокрема, Г.ЕТТІНГЕР сказав: «Модернізація газотранспортної системи не має сенсу, якщо немає газу. Газ надходить з Росії. Таким чином, ми враховуємо наші позиції. «Північний потік» - це перший напрямок, який обходить Україну, потужністю в 50 млрд кубометрів. «Південний потік» буде другим таким напрямком з іще 55 млрд кубометрами. Тому Росія зможе постачати газ без участі Білорусі або Україна, оскільки зараз експортує на європейський ринок 120 млрд кубометрів газу. І це залишає відкриті питання».

Такі висловлювання єврочиновника викликали неоднозначне сприйняття в Україні. Деякі ЗМІ навіть писали, що таким чином Євросоюз відмовляється від своїх зобов`язань щодо модернізації української ГТС і перекладає всю відповідальність за це на Росію, штовхаючи Україну в енергетичні «обійми» східного сусіда.